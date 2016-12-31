Садио Мане: "Ливерпуль" не думает о "Челси"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подчеркнул, что команда не думает об игре соперников по чемпионату Англии. Сегодня команда Клоппа, занимающая второе место в премьер-лиге, сыграет с "Манчестер Сити".

– "Ливерпуль" не думает ни о "Челси", ни о какой-либо другой команде, – приводит Times of India слова Мане. – Мы концентрируемся на собственной игре и наших целях. Пока рано размышлять о том, что будет в мае, но наша задача – быть как можно выше. У "Ливерпуля" классная команда, у нас отличная атмосфера, здорово быть в таком коллективе.