С проведшим 11 сезонов защитником "Вест Хэма" расстались по электронной почте

Защитник "Вест Хэма" Джеймс Коллинс узнал о непродлении контракта по электронной почте, сообщает talkSPORT. Футболист выступал за лондонцев на протяжении 11 сезонов (2005—2009 и 2012—2018). По данным источника, валлиец сильно разочарован таким отношением к себе. Болельщики также встали на сторону Коллинса, расскритиковав и без того непопулярных владельцев команды Дэвида Голда и Дэвида Салливана.

Коллинс провел за "молотобойцев" 214 матчей во всех турнирах, забив девять мячей. Четыре из них пришлись на матчи против "Челси" – принципиальных соперников "Вест Хэма".