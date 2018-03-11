Рюдигер может пропустить матч с "Барселоной"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Кристал Пэлас" в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:1) сообщил, что защитник Антонио Рюдигер может пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". В субботу немец не выходил на поле из-за проблем со здоровьем.

- В среду у него было небольшое повреждение, однако есть шансы, что он восстановится к матчу с "Барселоной", - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Речь идет о мышечной усталости, а не о растяжении. Если разделить травмы по степени серьезности на первый и второй класс, у него будет нулевой.