Рюдигер и Бога - в "старте" "Челси" на матч с "Бернли", Диегу Коста - вне заявки

Стали известны составы "Челси" и "Бернли" на матч 1-го тура чемпионата Англии. С первых минут в составе чемпионов страны появятся два новичка - Антонио Рюдигер и Жереми Бога. Отметим, что форвард Диегу Коста не попал в заявку. Ранее сообщалось, что лондонцы намерены его продать.

Полностью заявки команд выглядят следущим образом:

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Бога.

Запасные - Кабальеро, Кенеди, Кристенсен, Томори, Скотт, Мората, Мусонда.

"Бернли": Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гвюдмундссон, Хендрик, Корк, Дефур, Брэйди, Воукс.

Запасные - Поуп, Тэйлор, Лонг, Уэствуд, Арфилд, Барнс, Уолтерс.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.