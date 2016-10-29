Руй Фариа: "Не знаю, что случилось в эпизоде с удалением Моуринью"

Помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Руй Фариа не знает, за что судья удалил наставника команды в матче чемпионата Англии с "Бернли" (0:0). Он похвалил команду за самоотдачу.

– Думаю, нам нужно поздравить ребят с такой игрой, – цитирует ВВС Фариа. – В равных составах мы доминировали, создавали моменты, но не забили. Даже вдесятером мы продолжали контролировать игру. Футболисты показали фантастическое отношение к игре и боролись до конца.

Не знаю, что произошло в эпизоде с удалением Моуринью. Не так важно, что сказал Жозе. Важнее то, что напишет судья в протоколе. Считаю, что рефери провел отличную работу. Большего не скажу. Болельщики должны были почувствовать, что игроки отдали все. Мы боролись до последней секунды. Иногда вы создаете несколько моментов и все реализуете. А порой создаете много моментов и не забиваете ни одного. Это футбол.