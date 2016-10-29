Руни - в запасе "МЮ" на матч с "Бернли"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" на матч 10-го тура чемпионата Англии. Капитан хозяев Уэйн Руни вновь начнет встречу на скамейке запасных. Последний раз в премьер-лиге он выходил с первых минут 18 сентября.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Дармиан, Рохо, Блинд, Шоу - Эррера, Погба - Лингард, Мата, Рэшфорд - Ибрагимович.

Запасные - Ромеро, Кэррик, Феллаини, Шнейдерлен, Янг, Депай, Руни.

"Бернли": Хитон - Лоутон, Кин, Ми, Уорд - Арфилд, Хендрик, Марни, Гудмундссон - Воукс, Грэй.

Запасные - Фланаган, Кайтли, Барнс, Бэмфорд, Робинсон, Тарковски, Бойд.

Матч начнется в 17.00 по москвоскмоу времени.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли"