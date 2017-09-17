Руни - в атаке "Эвертона" на матч с "МЮ"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" на матч 5-го тура чемпионата Англии. В атаке гостей появится бывший капитан "МЮ" Уэйн Руни, игравший за "красных дьяволов" с 2004 по 2017 год.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Валенсия, Байи, Джоунс, Янг - Мата, Феллаини, Матич, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

Запасные - Ромеро, Смоллинг, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Лингард.

"Эвертон": Пикфорд - Кин, Уильямс, Ягелка - Мартина, Шнейдерлен, Гуйе, Сигурдссон, Дэйвис, Бэйнс - Руни.

Запасные - Стекленбург, Холгейт, Классен, Бешич, Рамирес, Миральяс, Калверт-Льюин.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.