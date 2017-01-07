15:59 | ФУТБОЛ — Англия

Руни сравнялся с Бобби Чарльтоном по голам за "МЮ"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни открыл счет в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга", поразив ворота соперника на 7-й минуте встречи. Этот гол стал для 31-летнего форварда 249-м в футболке "Красных дьяволов", сообщает Opta. Таким образом, он догнал по количеству голов легендарного Бобби Чарльтона, который играл за клуб с 1954 по 1973 год. Руни выступает за "МЮ" с 2004 года.

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Материалы REN-TV

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