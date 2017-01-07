Руни сравнялся с Бобби Чарльтоном по голам за "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни открыл счет в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга", поразив ворота соперника на 7-й минуте встречи. Этот гол стал для 31-летнего форварда 249-м в футболке "Красных дьяволов", сообщает Opta. Таким образом, он догнал по количеству голов легендарного Бобби Чарльтона, который играл за клуб с 1954 по 1973 год. Руни выступает за "МЮ" с 2004 года.

249 – Wayne Rooney is now Manchester United’s joint-highest scorer of all-time along with Bobby Charlton (249). History. pic.twitter.com/9w5sbRG7vR – OptaJoe (@OptaJoe) 7 января 2017 г.