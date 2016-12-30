18:15 | ФУТБОЛ — Англия

Руни пропустит матч с "Мидлсбро"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что капитан манкунианцев Уэйн Руни не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро".

Форвард не восстановился от травмы бедра, которую получил во время тренировки. По словам специалиста, на данный момент неизвестно, когда нападающий вернется в общую тренировочную группу.

- Руни еще не готов сыграть с "Мидлсбро", - приводит пресс-служба манкунианцев слова Моуринью. - Шоу тренируется без ограничений. Но если говорить о нем, то я не уверен, что он готов играть.

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Материалы REN-TV

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