Руни пропустит матч с "Мидлсбро"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что капитан манкунианцев Уэйн Руни не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро".

Форвард не восстановился от травмы бедра, которую получил во время тренировки. По словам специалиста, на данный момент неизвестно, когда нападающий вернется в общую тренировочную группу.

- Руни еще не готов сыграть с "Мидлсбро", - приводит пресс-служба манкунианцев слова Моуринью. - Шоу тренируется без ограничений. Но если говорить о нем, то я не уверен, что он готов играть.