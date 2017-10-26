Руни продолжил в качестве общественных работ красить скамейки

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни продолжил отбывать наказание за вождение в нетрезвом виде, информирует Daily Mail. 32-летний английский форвард красил скамейки в городе Макклсфилд, который находится в 70 километрах от Ливерпуля. Игрок должен отработать в общей сложности 100 часов.

По словам очевидцев, футболист выглядел несчастным и отказывался от общения с другими уборщиками.

Отметим, что Руни приступил к отработке наказание через 12 часов после гостевого поражения "Эвертона" от "Челси" (1:2) в 1/8 финала Кубка лиги. Нападающий принял участие в матче, проведя на поле 81 минуту.