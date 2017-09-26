Руни поздравил Бэрри с рекордом по числу матчей в чемпионате Англии

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в Твиттере поздравил полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри с установлением рекорда по количеству матчей в английской премьер-лиге. В понедельник хавбек, выйдя на поле в матче против "Арсенала" (0:2), провел 633-й матч. Предыдущее достижение принадлежало экс-полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу - 632 игры.

- Поздравляю Гарета Бэрри с установлением рекорда по числу матчей в премьер-лиге, - написал Руни. - Великое достижение великого игрока.

Congratulations to Gareth Barry on breaking the record for most @premierleague appearances. A great achievement by a great player 👏 – Wayne Rooney (@WayneRooney) 26 сентября 2017 г.

Отметим, что полузащитник "Вест Бромвича" - единственный действующий игрок английской премьер-лиги, на счету которого свыше 500 матчей в турнире. Ранее Бэрри защищал цвета "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Эвертона".