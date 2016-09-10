Руни повздорил с Гвардьолой во время матча "МЮ" - "МанСити"

Между нападающим "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни и главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой во время матча 4-го тура чемпионата Англии произошла небольшая стычка. На 23-й минуте при счете 1:0 в пользу "горожан" аглийский форвард хотел быстро ввести мяч в игру из аута, однако наставник команды соперника схватил мяч и не отдавал. Руни начал толкать испанского тренера, требуя отдать мяч. Гвардьола с невозмутимым видом выронил мяч лишь несколько секунд спустя и протянул Руни руку в знак примирения. Футболист небрежно пожал ее.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"