Руни перед дерби Манчестера отдыхал в баре

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может попасть в новый скандал, связанный с его пристрастием к выпивке. Как сообщает The Sun, форвард позволил себе визит в бар накануне игры чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0). По данным источника, Руни провел в баре несколько часов, при этом очевидцы утверждают, что он выпил не менее пяти пинт пива. Руни все это время в баре находился в компании с брюнеткой, тогда как его жена отдыхала за границей.

Отметим, что Руни попал в заявку на матч с "Манчестер Сити", однако всю игру провел на скамейке запасных.