Руни отправился в Вашингтон на переговоры с "Ди Си Юнайтед"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни прервал отпуск с семьей в Барбадосе. Он вылетит в Вашингтон и проведет переговоры с клубом MLS "Ди Си Юнайтед".

Как сообщает The Times, "Эвертон" дал ему разрешение вести переговоры. Пока стороны не достигли соглашения. Англичанин хочет понять, подходит ли ему этот клуб, а также насколько комфортно будет его семье в США.

В завершившемся сезоне 32-летний форвард провел 31 матч в премьер-лиге и забил десять мячей при двух голевых передачах.