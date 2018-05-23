12:20 | Футбол — Англия

Руни отправился в Вашингтон на переговоры с "Ди Си Юнайтед"


Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни прервал отпуск с семьей в Барбадосе. Он вылетит в Вашингтон и проведет переговоры с клубом MLS "Ди Си Юнайтед".

Как сообщает The Times, "Эвертон" дал ему разрешение вести переговоры. Пока стороны не достигли соглашения. Англичанин хочет понять, подходит ли ему этот клуб, а также насколько комфортно будет его семье в США.

В завершившемся сезоне 32-летний форвард провел 31 матч в премьер-лиге и забил десять мячей при двух голевых передачах.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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