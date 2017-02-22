Руни отказался переходить в китайский клуб

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отказался переходить в Китай. Как сообщает Sky Sports, сразу несколько китайских клубов предложили форварду контракты, однако Руни ответил отказом, рассчитывая завершить сезон в "МЮ". По данным источника, в Китае Руни мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире с еженедельной зарплатой в 750 тысяч фунтов стерлингов. В его услугах были заинтересованы "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Бейцзин Гоань".

Отметим, что "МЮ" был готов отпустить Руни при желании самого игрока. Контракт форварда с клубом рассчитан на полтора года.