12:35 | ФУТБОЛ — Англия

Руни отказался переходить в китайский клуб

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отказался переходить в Китай. Как сообщает Sky Sports, сразу несколько китайских клубов предложили форварду контракты, однако Руни ответил отказом, рассчитывая завершить сезон в "МЮ". По данным источника, в Китае Руни мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире с еженедельной зарплатой в 750 тысяч фунтов стерлингов. В его услугах были заинтересованы "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Бейцзин Гоань".

Отметим, что "МЮ" был готов отпустить Руни при желании самого игрока. Контракт форварда с клубом рассчитан на полтора года.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Вот это "Шрэк"!? Типа одной маленькой, но ГОРДОЙ, птички.

12:51

баламошка

Он же не жадный бомж.

12:40

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