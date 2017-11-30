Руни – о голе "Вест Хэму": "Не думаю, что забивал лучше"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни выразил мнение, что гол в матче 14-го тура чемпионата Англии в ворота "Вест Хэма" (4:0), забитый с середины поля, стал лучшим в его карьере. Отметим, что в этой встречеп форвард стал автором хэт-трика.

– Не думаю, что когда-либо я забивал лучше. Это взятие ворот одно из лучших, если не лучшее, – приводит Liverpool Echo слова Руни. – Рад, что мне удалось забить именно так. Для меня этот хэт-трик стал первым в составе "Эвертона". Я доволен.

Руни ударом с центра поля сделал первый хет-трик с 2011 года. Видео