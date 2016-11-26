17:17 | ФУТБОЛ — Англия

Руни не будет наказан за фото в нетрезвом виде

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не будет наказан за фото в нетрезвом виде, которое попало в Интернет. Как сообщает ВВС, Футбольная ассоциация Англии (ФА) приняла решение не предпринимать никаких действий в связи с появившимся публикациями, которые вызвали широкий общественный резонанс. Руни, который был сфотографирован в нетрезвом виде после матчей сборной Англии, принес свои извинения и попросил журналистов не нагнетать давление.

Однако ФА завела дисциплинарное дело, а после изучения обстоятельств случившегося отказалась наказывать Руни.

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