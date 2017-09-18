Руни на 2 года лишили водительских прав

Суд приговорил нападающего "Эвертона" Уэйна Руни к лишению прав на 2 года за вождение в нетрезвом виде, сообщает в своем Твиттере журналист BBC Дэн Роан. По информации источника, также форварду в течение года предстоит пройти 100 часов общественных работ (изначально планировалось 150 часов. - Прим. "СЭ").
Напомним, что 31 августа бывший игрок сборной Англии был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Его задержали в компании с пьяной девушкой. За этот поступок Руни был оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов.
Rooney: Judge imposes a community order for 12 months with 100 hrs of unpaid work (reduced from 150hrs). Banned from driving for 2 yrs– Dan Roan (@danroan) 18 сентября 2017 г.
crazysun78
*... по самых детей.. )
13:39
crazysun78
баламошка, вместе с сэ будем следить за судьбой неудачника.. ))
13:39
да, мой учитель
наш чел.))
13:14