Руни на 2 года лишили водительских прав

Суд приговорил нападающего "Эвертона" Уэйна Руни к лишению прав на 2 года за вождение в нетрезвом виде, сообщает в своем Твиттере журналист BBC Дэн Роан. По информации источника, также форварду в течение года предстоит пройти 100 часов общественных работ (изначально планировалось 150 часов. - Прим. "СЭ").

Напомним, что 31 августа бывший игрок сборной Англии был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Его задержали в компании с пьяной девушкой. За этот поступок Руни был оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов.