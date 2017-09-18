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13:00 | Футбол — Англия

Руни на 2 года лишили водительских прав

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Суд приговорил нападающего "Эвертона" Уэйна Руни к лишению прав на 2 года за вождение в нетрезвом виде, сообщает в своем Твиттере журналист BBC Дэн Роан. По информации источника, также форварду в течение года предстоит пройти 100 часов общественных работ (изначально планировалось 150 часов. - Прим. "СЭ").

Напомним, что 31 августа бывший игрок сборной Англии был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Его задержали в компании с пьяной девушкой. За этот поступок Руни был оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

*... по самых детей.. )

13:39

crazysun78

баламошка, вместе с сэ будем следить за судьбой неудачника.. ))

13:39

да, мой учитель

наш чел.))

13:14