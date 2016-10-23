17:26 | ФУТБОЛ — Англия

Руни может стать партнером Халка в "Шанхае"?

0
0
0

"Шанхай Шанган" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйну Руни, сообщает Mirror. Китайский клуб готов платить 30-летнему форварду 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. "Красные дьяволы" смогут выручить после продажи Руни около 80 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время стороны начнут переговоры.

Напомним, что за "Шанхай Шанган" выступает экс-форвард "Зенита" Халк. В этом сезоне Руни провел в составе "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ