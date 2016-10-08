Руни может быть оштрафован на 3,5 миллиона фунтов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может быть подвергнут наказанию за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает The Times, налоговая служба Великобритании может взыскать с форварда 3,5 миллиона фунтов стерлингов за нарушение законодательства. Для обхода налогов Руни использовал схему с инвестированием средств. Причем сделал это через стороннюю компанию четыре раза за последние пять лет.

Отметим, что вместе с Руни в использовании этой схемы подозреваются и другие инвесторы.