14:07 | ФУТБОЛ — Англия

Руни может быть оштрафован на 3,5 миллиона фунтов

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может быть подвергнут наказанию за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает The Times, налоговая служба Великобритании может взыскать с форварда 3,5 миллиона фунтов стерлингов за нарушение законодательства. Для обхода налогов Руни использовал схему с инвестированием средств. Причем сделал это через стороннюю компанию четыре раза за последние пять лет.

Отметим, что вместе с Руни в использовании этой схемы подозреваются и другие инвесторы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

А что "Шрэк" не мог себе найти "кореша-виолончелиста" в Панаме??? Учись, "студент", у СТАРШИХ!!!

14:49

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