Руни извинился за скандальные фотографии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни принес извинения за скандальные фотографии, на которых он запечатлен в нетрезвом виде. Инцидент произошел перед товарищеским матчем со сборной Испании (2:2).
"Уэйн сожалеет о том, что фотографии появились в сети. Руни понимает, что, даже несмотря на выходной, он не должен был себя так вести. У него была беседа с Гаретом Саутгейтом и он все осознал. Футболист принес извинения всем, а главное, болельщикам сборной Англии", – говорится в сообщении на Press Association Sport.
Футболист досрочно покинул расположение сборной Англии якобы из-за травмы перед матчем с испанцами. Исполняющий обязанности главного тренера Гарет Саутгейт опроверг слухи о том, что Руни был отчислен из команды за нарушение режима.
Rooney se coló en una boda a la que no estaba invitado... y las fotos han visto la luz. Parece que se lo pasó bien https://t.co/mHH5PD0gki pic.twitter.com/zanm5DFaME– MARCA (@marca) 16 ноября 2016 г.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
пускай уроки берет у наших как надо посылать всех.
23:00
Felix BARSA
Руни английский Кокорин !!!
22:44