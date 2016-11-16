Руни извинился за скандальные фотографии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни принес извинения за скандальные фотографии, на которых он запечатлен в нетрезвом виде. Инцидент произошел перед товарищеским матчем со сборной Испании (2:2).

"Уэйн сожалеет о том, что фотографии появились в сети. Руни понимает, что, даже несмотря на выходной, он не должен был себя так вести. У него была беседа с Гаретом Саутгейтом и он все осознал. Футболист принес извинения всем, а главное, болельщикам сборной Англии", – говорится в сообщении на Press Association Sport.

Футболист досрочно покинул расположение сборной Англии якобы из-за травмы перед матчем с испанцами. Исполняющий обязанности главного тренера Гарет Саутгейт опроверг слухи о том, что Руни был отчислен из команды за нарушение режима.