22:15 | ФУТБОЛ — Англия

Руни извинился за скандальные фотографии

Уэйн Руни. Фото - The Sun.
Уэйн Руни. Фото - The Sun.
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни принес извинения за скандальные фотографии, на которых он запечатлен в нетрезвом виде. Инцидент произошел перед товарищеским матчем со сборной Испании (2:2).

"Уэйн сожалеет о том, что фотографии появились в сети. Руни понимает, что, даже несмотря на выходной, он не должен был себя так вести. У него была беседа с Гаретом Саутгейтом и он все осознал. Футболист принес извинения всем, а главное, болельщикам сборной Англии", – говорится в сообщении на Press Association Sport.

Футболист досрочно покинул расположение сборной Англии якобы из-за травмы перед матчем с испанцами. Исполняющий обязанности главного тренера Гарет Саутгейт опроверг слухи о том, что Руни был отчислен из команды за нарушение режима.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

пускай уроки берет у наших как надо посылать всех.

23:00

Felix BARSA

Руни английский Кокорин !!!

22:44

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