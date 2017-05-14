Руни и Марсьяль - в старте "Манчестер Юнайтед" на матч с "Тоттенхэмом"

Стал известен состав "Манчестер Юнайтед" на матч 37-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Де Хеа – Туанзебе, Байи, Джоунс, Смоллинг – Блинд, Кэррик, Руни, Мата, Лингард – Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Дармиан, Деметри, Эррера, Мактоминэй, Мхитарян, Рэшфорд.

Напомним, что матч состоится сегодня, 14 мая, начало – в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи