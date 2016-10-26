03:56 | ФУТБОЛ — Англия

Руни хочет остаться в "МЮ", чтобы стать лучшим бомбардиром клуба

0
0
0

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не собирается покидать "Олд Траффорд", несмотря на слухи о его возможном уходе, сообщает The Sun. Ранее появилась информация, согласно которой главный тренер команды Жозе Моуринью предложил форварду сменить обстановку, если тот хочет иметь постоянную игровую практику. 

Руни хочет остаться в клубе, чтобы побить рекорд Бобби Чарльтона, который на данный момент является лучшим бомбардиром "МЮ". На его счету 249 мячей в составе "красных дьяволов". Руни до рекорда не хватает четыре гола. 

В последних 23 матчах за "Манчестер Юнайтед" Руни забил два мяча, а в последний раз он отличался в воротах соперника 14 августа в матче с "Борнмутом" (3:1).

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ