Руни, беременная жена которого отдыхает в Испании, был арестован с пьяной девушкой

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в конце месяца должен предстать перед судом за вождение в нетрезвом виде. Футболист был арестован с пьяной девушкой. Он отправился в один из итальянских ресторанов после тренировки, после чего он оказался в баре, где танцевал на столе, пил спиртное и приставал к 29-летней незнакомке.

- Я была чересчур пьяна, чтобы садиться за руль, - цитирует Mirror девушку. - Мы были вдвоем, поэтому он предложил сесть за руль. Мы увидели позади полицейских, и Уэйн сильно разозлился. Все случилось очень быстро. Может быть, я была слишком пьяна, но он не казался мне таким уж выпившим.

Отмечается, что беременная жена Руни с тремя детьми находится на отдыхе в Испании.