Руни 15 лет назад забил первый гол в премьер-лиге. Видео

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни ровно 15 лет назад, 19 октября 2002 года, забил первый гол в чемпионате Англии. Форвард, которому на тот момент было 16 лет, поразил ворота "Арсенала" в матче 10-го тура премьер-лиги.

Ворота "канониров" в той встрече защищал Дэвид Симэн. Юный игрок бурно отреагировал на гол в ворота известного голкипера, за что извинился перед ним после окончания встречи.

Напомним, Руни выступал за "Эвертон" с 2002 по 2004 год, после чего провел 13 лет в "Манчестер Юнайтед". Перед началом этого сезона он вернулся в стан "ирисок". В 14 матчах этого сезона во всех клубных турнирах он забил 4 мяча.