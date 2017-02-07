Руководство "Лестера": "Клуб выражает свою поддержку и доверие Раньери"

Руководство "Лестера" выступило с обращением на своем официальном сайте. В нем представители команды выразили полное доверие главному тренеру Клаудио Раньери, а также отметили, что клуб не смог бы добиться впечатляющих результатов без единства в коллективе. На данный момент действующий чемпион Англии занимает 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

"В свете последних спекуляций, "Лестер" хотел бы выразить свою поддержку и доверие главному тренеру Клаудио Раньери. В коллективе есть мнение, что результаты команды должны стать лучше, но мы знаем, что успех, достигнутый в последние годы, был основан на стабильности, единстве и решимости преодолевать даже самые большие проблемы. Весь клуб объединится ради своего тренера и игроков, и совместно будет решать нынешние проблемы", – говорится в сообщении клуба.