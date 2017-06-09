Руководство "Халл Сити" уже начало планировать состав команды вместе со Слуцким

Вице-президент "Халл Сити" Эхаб Аллам заявил, что клуб уже начал обсуждение состава команды на следующий сезон с новым главным тренером Леонидом Слуцким. О назначении экс-наставника ЦСКА и сборной России было объявлено сегодня, в расположение "Халла" Слуцкий прибудет на следующей неделе.

- Клуб разработал план предсезонных тренировок и товарищеских матчей, - цитирует официальный сайт "Халл Сити" Аллама. - На следующей неделе будут оглашены интересные соперники. Мы вместе с Леонидом уже начали планирование состава. Леонид добивался успеха как на клубном, так и на международном уровне.

Я очень воодушевлен его планами вернуть нас в премьер-лигу.