Руководство FA считает Венгера идеальной кандидатурой на пост наставника сборной Англии

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Гленн назвал главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера идеальным кандидатом на аналогичный пост в сборной Англии. Напомним, ранее пресса уличила в коррупции наставника национальной команды Сэма Эллардайса, который в итоге 27 сентября покинул свой пост всего через 67 дней после назначения. Временно его обязанности будет исполнять Гарет Саутгейт.

– Венгер, безусловно, идеально подходит на роль главного тренера сборной, – цитирует Goal.com Гленна. – Мы рассмотрим его кандидатуру, а также нескольких других специалистов.