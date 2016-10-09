17:13 | ФУТБОЛ — Англия

Руководство "Астон Виллы" примет решение о назначении Стива Брюса в ближайшее время

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Стив Брюс подтвердил информацию о переговорах с "Астон Виллой". Ранее СМИ сообщили о том, что 55-летний специалист рассматривается руководством бирмингемской команды в качестве нового главного тренера.

– Я действительно беседовал с руководством "Астон Виллы" по поводу работы в клубе, – приводит goal.com слова Брюса. – Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Бывший тренер "вилланов" – Роберто Ди Маттео – был отправлен в отставку в минувший понедельник в связи с неудачными результатами команды на старте сезона. После 11 туров в чемпион-лиге команда занимает 19-е место, имея в активе 10 очков.

 

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