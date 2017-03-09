17:44 | ФУТБОЛ — Англия

Руководство "Арсенала" сделало заявление о будущем Венгера

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На официальном сайте "Арсенала" появилось заявление президента клуба Чипса Кесвика по поводу будущего главного тренера команды Арсена Венгера. Напомним, контракт французского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

– Мы полностью в курсе того внимания, которое сейчас привлечено к клубу, и понимаем дебаты вокруг фигуры Венгера, – подчеркнул Кесвик. – Мы уважаем тот факт, что болельщики придерживаются своих разных личных мнений, но мы всегда будем руководить этим великим футбольным клубом, учитывая интересы на долгосрочную перспективу.

У Арсена контракт до конца нынешнего сезона. Все решения будут приняты совместно, о них станет известно в нужное время нужным образом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

перспективы Венгеришки: 1:6 и 1:7))

17:54

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