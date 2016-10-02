20:26 | ФУТБОЛ — Англия

Рука Косьельни принесла победу "Арсеналу" над "Бернли"

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Лондонский "Арсенал" вырвал победу у "Бернли" в матче 7-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лоран Косьельни в компенсированное время. Стоит отметить, что гол был забит рукой. Окслейд-Чемберлен пробил по мячу и тот от руки Косьельни влетел в ворота. "Арсенал" набрал 16 очков и делит третье место с "Ливерпулем". У "Бернли" осталось 7 баллов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Бернли" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Косьельни, 90+3

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Арфилд, 62), Мэрни, Бойд, Хендрик, Воукс, Гвюдмундссон.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Касорла, Езил, Джака (Окслейд-Чемберлен, 71), Ивоби (Эль-Ненни, 71), Уолкотт, Санчес.

Судья: Поусон (Англия).

Трансляция матча "Бернли" – "Арсенал"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а че там Стаканыч на сей счет думает? может ли с таким судейством Арсенал выиграть ЛЧ? или это норм, потому что не срамтак проиграл?

21:31

акробат

рука бога издревле не считалась нарушением. с победой Арсен, и с юбилеем!

21:18

SPFAN

Эта была Божья рука!

21:15

PitersS

Рука, может, и не игровая, но, не было ли там офсайда у Косьельни?

21:01

CrazyAnimal

а мясо еще на сегодняшнее судейство жалуется

20:40

shpasic

ну, в Англии-то честные и непредвзятые судьи - там можно руками забивать))

20:36

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