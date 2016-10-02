Рука Косьельни принесла победу "Арсеналу" над "Бернли"

Лондонский "Арсенал" вырвал победу у "Бернли" в матче 7-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лоран Косьельни в компенсированное время. Стоит отметить, что гол был забит рукой. Окслейд-Чемберлен пробил по мячу и тот от руки Косьельни влетел в ворота. "Арсенал" набрал 16 очков и делит третье место с "Ливерпулем". У "Бернли" осталось 7 баллов.

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Премьер-лига

7-й тур

"Бернли" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Косьельни, 90+3

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Арфилд, 62), Мэрни, Бойд, Хендрик, Воукс, Гвюдмундссон.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Касорла, Езил, Джака (Окслейд-Чемберлен, 71), Ивоби (Эль-Ненни, 71), Уолкотт, Санчес.

Судья: Поусон (Англия).

Трансляция матча "Бернли" – "Арсенал"