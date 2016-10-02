Рука Косьельни принесла победу "Арсеналу" над "Бернли"

Лондонский "Арсенал" вырвал победу у "Бернли" в матче 7-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лоран Косьельни в компенсированное время. Стоит отметить, что гол был забит рукой. Окслейд-Чемберлен пробил по мячу и тот от руки Косьельни влетел в ворота. "Арсенал" набрал 16 очков и делит третье место с "Ливерпулем". У "Бернли" осталось 7 баллов.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Бернли" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)
Гол: Косьельни, 90+3
"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Арфилд, 62), Мэрни, Бойд, Хендрик, Воукс, Гвюдмундссон.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Касорла, Езил, Джака (Окслейд-Чемберлен, 71), Ивоби (Эль-Ненни, 71), Уолкотт, Санчес.
Судья: Поусон (Англия).
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а че там Стаканыч на сей счет думает? может ли с таким судейством Арсенал выиграть ЛЧ? или это норм, потому что не срамтак проиграл?
21:31
акробат
рука бога издревле не считалась нарушением. с победой Арсен, и с юбилеем!
21:18
SPFAN
Эта была Божья рука!
21:15
PitersS
Рука, может, и не игровая, но, не было ли там офсайда у Косьельни?
21:01
CrazyAnimal
а мясо еще на сегодняшнее судейство жалуется
20:40
shpasic
ну, в Англии-то честные и непредвзятые судьи - там можно руками забивать))
20:36