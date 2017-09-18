Руд ван Нистелрой: "Лукаку - чистая "девятка". Я был таким же"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой считает, что новичок команды Ромелу Лукаку хорошо справляется с давлением со стороны общественности из-за его трансферной стоимости (бельгиец перешел в стан "красных дьяволов" из "Эвертона" за 85 миллионов евро. - Прим. "СЭ"). По мнению голландского экс-футболиста, форвард уже играет большую роль в игре команды.

- Лукаку хорошо стартовал, справляясь с давлением, которое оказывается на нападающих "Юнайтед". Трансферная стоимость всегда нависает над головой, особенно в первых играх, - цитирует Sun ван Нистелроя. - Если не забиваешь, люди об этом говорят. Но Ромелу забивает. Уверен, что это продолжится. Думаю, он - чистая "девятка" - играет в центре, как и я. Меня не ставили на фланг, тоже самое и с ним. Я был таким же - создавал опасность в штрафной соперника.

Лукаку уже играет важную роль в "Юнайтед". Перед ним могут возникнуть сложности, справиться с которыми ему поможет Жозе Моуринью.

Напомним, Лукаку перешел в "МЮ" перед началом сезона-2017/18. В 7 матчах во всех турнирах на его счету 7 голов.