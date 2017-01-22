Руд Гуллит: "Погба может столкнуться с недовольством фанатов "МЮ"

Бывший игрок сборной Голландии Руд Гуллит считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба нужно прибавить в качестве игры. По его словам, француз рискует впасть в немилость у фанатов "МЮ".

– Погба проделывает путь Депая, – цитирует The Mirror Гуллита. – Он может быть самым дорогим игроком в истории футбола, но это никто не станет учитывать, если все время Погба будет тратить только на прическу и соцсети. Поль должен был поговорить с Депаем и понять, что в Англии нужно все посвятить футболу и работать каждый день. Погба скоро начнет чувствовать недовольство фанатов. Его примутся освистывать.