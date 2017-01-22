13:44 22 января | ФУТБОЛ — Англия

Руд Гуллит: "Погба может столкнуться с недовольством фанатов "МЮ"

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Бывший игрок сборной Голландии Руд Гуллит считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба нужно прибавить в качестве игры. По его словам, француз рискует впасть в немилость у фанатов "МЮ".

– Погба проделывает путь Депая, – цитирует The Mirror Гуллита. – Он может быть самым дорогим игроком в истории футбола, но это никто не станет учитывать, если все время Погба будет тратить только на прическу и соцсети. Поль должен был поговорить с Депаем и понять, что в Англии нужно все посвятить футболу и работать каждый день. Погба скоро начнет чувствовать недовольство фанатов. Его примутся освистывать.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Приедет Райола с "братками" и напинает всем "свистунам"!!!!!!! После чего заберёт свою Погбу и втюхает"её" китайцам!

14:58 22 января

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Материалы других СМИ