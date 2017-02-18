17:40 | ФУТБОЛ — Англия

Рубен Лофтус-Чик: "Помню то время, когда "Челси" выигрывал Кубок Англии регулярно"

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Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик считает, что его команда всегда успешно выступала в Кубке Англии. Сегодня "синие" в 1/8 финала турнира сыграют с "Вулверхэмптоном".

- Помню то время, когда "Челси" выигрывал этот трофей регулярно, и казалось, постоянно забивал Дидье Дрогба, - цитирует пресс-служба клуба Лофтуса-Чика. - Я помню матч с "Манчестер Юнайтед", а потом он забил в финалах с "Эвертоном" и "Портсмутом". Я помню, как он забивал в полуфиналах с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Ему просто нравилось играть и забивать на "Уэмбли".

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170218-1205.html

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