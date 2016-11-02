Рубен Айрапетян: "Мхитарян не знает, что Моуринью думает о нем"

Президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян заявил, что не знает причин, по которым армянский хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не играет. 27-летний хавбек перебрался в английский клуб летом из "Боруссии", однако с тех пор сыграл всего в 5 встречах.

- Не могу знать, что тренер "Манчестер Юнайтед" думает о Мхитаряне, - цитирует armenpress Айрапетяна. - Я разговаривал с Генрихом, он также не знает, что думает о нем Жозе Моуринью. Игрок тренируется и находится в хорошей форме, но никто не знает причин, по которым он не играет.

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