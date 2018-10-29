РПЛ соболезнует близким погибших при крушении вертолета владельца "Лестера"

РПЛ выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы близ стадиона "Лестера".

Ранее стало известно, что вертолет, на борту которого был владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха, разбился возле стадиона "Кинг Пауэр". На борту также находилась его дочь, два пилота и еще один человек. Как отмечается, у находившихся на борту не было никаких шансов выжить.

Вертолет, принадлежавший бизнесмену, разбился через несколько секунд после взлета – он упал рядом с ареной немногим после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся.

- Российская премьер-лига выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Вишая Шривадданапрабхи, а также болельщикам "Лестера" и АПЛ, - говорится в сообщении пресс-службы.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.