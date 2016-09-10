Бывший вратарь "Сан-Паулу" и сборной Бразилии Рожериу Сени посетил тренировочную базу "Ливерпуля", сообщает Sambafoot. Лучший бомбардир среди голкиперов, завершивший карьеру в 2015 году, сейчас проходит тренерский курс и уже наблюдал за тренировками "Саутгемптона", "Челси", "Вест Хэма" и "Лестера".

– Сегодня я испытал один из самых ярких моментов в жизни, – подчеркнул Рожериу Сени. – Я посмотрел на тренировку "Ливерпуля" на "Энфилде". Мне удалось поговорить с Юргеном Клоппом и многому научиться у него. Для меня это был очень приятный опыт и большая честь.