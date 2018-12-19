22:55 | Футбол — Англия

Рождественские чудеса от игроков "Манчестер Сити". Видео

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Полузащитники "Манчестер Сити" Давид Сильва и Фил Фоден вместе с экс-футболистом "горожан" Миком Саммерби проникли в дом английской семьи и обрадовали юных фанатов этого клуба. Дети потеряли весной отца, который скончался от рака.

Футболисты вместе с помощниками повесили баннеры, фотографии и буклеты со своими автографами в комнатах детей. Теперь у юных болельщиков есть любая экипировка "горожан" (сумки, футболки и прочее). Также они привели в порядок миниатюрное футбольное поле, которое находится во дворе у хозяев дома.

Мальчиков пригласили на три домашних матча "Манчестер Сити", а девочке подарили вип-билеты на концерт Spice Girls.

 

 

 

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