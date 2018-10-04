Рой Кин: "В "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков команды. По его словам, нужно выкладываться на поле на сто процентов.

– В "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков, – приводит слова Кина Sky Sports. - Есть игроки, которые недовольны главным тренером. Они не хотят нормально тренироваться, потому что их кто-то не утраивает.

Понятно, что не все игроки будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Однако вы обязаны играть за свою команду, несмотря ни на какие конфликты.

Меня не волнует, какие разногласия у вас есть с главным тренером. Так устроен футбол, здесь бывают конфликты. Если вы игрок "Манчестер Юнайтед", надеваете футболку этой команды, а затем выходите на поле и не выкладываетесь на сто процентов, потому что кем-то недовольны, то мне остается только пожелать удачи Жозе Моуринью.