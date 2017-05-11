Рой Кин: "Тренерам и игрокам "МЮ" должно быть стыдно"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал команду за нынешний сезон. По его словам, "МЮ" обязан выигрывать Лигу Европы.

– Я не думаю, что нынешний сезон хорош, – цитирует Sky Sports Кина. – Команда занимает шестое место, отстает от "Челси" на 19 очков. Тренерам и игрокам должно быть стыдно. Они в последнее время ищут много отговорок. Не может быть оправданий, если "МЮ" не выиграет Лигу Европы. Для такого клуба победа в Лиге Европы с теми соперниками, что там есть, это вполне ожидаемый исход.

Напомним, ответный полуфинальный матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Сельтой" состоится сегодня, 11 мая. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.