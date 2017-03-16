Рой Кин: "Сегодня футболистов больше интересуют селфи и накачанный пресс"

Тренер сборной Ирландии Рой Кин выразил недовольство футболистами, которые после матчей в раздевалках делают с товарищами по команде селфи. Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" заявил, что сегодня игроки больше озабочены своей внешностью.

– Сразу после матчей они бегут в раздевалку, чтобы делать селфи, хотя тут же должны готовиться к следующей игре, – цитирует Newstalk Кина. – Сегодня футболистов больше интересуют фотографии и накачанный пресс, они очень любят себя. Если вы играете за большой клуб, то можете наслаждаться победой, безусловно, но в большом клубе надолго не задержаться, если быстро не переключаться на предстоящие поединки.