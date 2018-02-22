Рой Кин: "Погба - отличный игрок, а Санчес и Лукаку должны играть лучше"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что Поль Погба вернется в стартовый состав манкунианцев. В последний раз 24-летний француз провел полный матч за "МЮ" 20 января 2018 года.

– Погба – действительно отличный игрок, – приводит ITV Sport слова Кина. – На данный момент он испытывает сильное давление, в нем много сомнений, он начал матч с "Севильей" на скамейке запасных, но мы все равно увидим его в стартовом составе. Вне стадиона он большая личность, теперь ему нужно вернуться таким и на поле.

Но проблемы "МЮ" не сошлись на Погба. Не стоит все сваливать на него. Лукаку и Санчес должны играть лучше, а клубу стоит вложиться в линию обороны.