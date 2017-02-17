Рой Кин: "Общение братьев Погба до и после игры - какая-то ерунда"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал братьев Флорантена и Поля Погба за их общение до и после матча 1/16 финала Лиги Европы. По мнению ирландца, в этой ситуации было слишком много наигранности.

- Думаю, поведение братьев Погба перед игрой и в перерыве - это что-то выше нормы, - цитирует BBC Кина. - Они говорили друг с другом больше, чем я с кем-либо из своих братьев за последние пять лет, поэтому все это выглядит немного странно. Думаю, когда игра началась, они были сосредоточены на матче, но все эти вещи до и после игры - какая-то ерунда. Но, боюсь, в этом вся суть современных футболистов.