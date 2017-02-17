14:57 | ФУТБОЛ — Англия

Рой Кин: "Общение братьев Погба до и после игры - какая-то ерунда"

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал братьев Флорантена и Поля Погба за их общение до и после матча 1/16 финала Лиги Европы. По мнению ирландца, в этой ситуации было слишком много наигранности.

- Думаю, поведение братьев Погба перед игрой и в перерыве - это что-то выше нормы, - цитирует BBC Кина. - Они говорили друг с другом больше, чем я с кем-либо из своих братьев за последние пять лет, поэтому все это выглядит немного странно. Думаю, когда игра началась, они были сосредоточены на матче, но все эти вещи до и после игры - какая-то ерунда. Но, боюсь, в этом вся суть современных футболистов.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sandberg

Общение Кина со своими братьями - вся суть Роя Кина)

15:43

lokofanat

Они что, тройняшки?!)))) Можно было трижды продать по 105 лямов за каждого)))

15:22

wind66

Кто из них тот самый Погба?)

15:15

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