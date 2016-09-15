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Рой Кин: "Моуринью называет себя Особенным, но я считаю особенным Гвардьолу"

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Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил мнение, что "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардьолы является главным претендентом на победу в нынешнем сезоне. "Горожане" начали сезон с четырех побед в четырех играх, включая выигрыш у "МЮ" на "Олд Траффорд".

- В Манчестере сейчас два тренера. Моуринью называет себя Особенным, но по мне особенный - Гвардьола, - цитирует goal.com Кина. - У "Ман Сити" бывало хорошее начало сезона, но затем команда постепенно сбавляла обороты. Не думаю, что с этим тренером случится подобное. 

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