Рой Кин: "Моуринью называет себя Особенным, но я считаю особенным Гвардьолу"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил мнение, что "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардьолы является главным претендентом на победу в нынешнем сезоне. "Горожане" начали сезон с четырех побед в четырех играх, включая выигрыш у "МЮ" на "Олд Траффорд".

- В Манчестере сейчас два тренера. Моуринью называет себя Особенным, но по мне особенный - Гвардьола, - цитирует goal.com Кина. - У "Ман Сити" бывало хорошее начало сезона, но затем команда постепенно сбавляла обороты. Не думаю, что с этим тренером случится подобное.