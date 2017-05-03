Рой Кин: "Меня коробит, когда клубы уровня "Ливерпуля" и "МЮ" празднуют четвертое место"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил недоумение по поводу целей, которые ставят перед собой топ-клубы. По его словам, раньше целью было только завоевание трофеев, а сейчас – попадание в Лигу чемпионов.

– Когда я вижу, как такие клубы, как "Ливерпуль", "МЮ" и другие празднуют попадание в четверку сильнейших, меня это коробит, – цитирует Goal Кина. – Вы думаете, "Реал" или "Барселона" будут праздновать четвертое место? Да ну! Люди говорят, что место в четверке хорошо с точки зрения финансов. Но это для клубов уровня "Лестера". А если место в четверке празднуют "Арсенал", "МЮ" или "Челси"? Это стыд.