Рой Ходжсон: "Закончу тренировать, когда не смогу выдерживать давление"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что завершит тренерскую карьеру, когда уже не сможет выдерживать давления. Команда 70-летнего специалиста занимает последнее место в турнирной таблице.

- Не думаю, что есть простой способ справиться с давлением, которому подвергаются тренеры, когда выполняют свою работу, - цитирует Sky Sports Ходжсона. - Если я начну жаловаться на то, что давление слишком тяжело для меня, тогда кто-то спросит меня, почему я занимаю эту должность. Вернулся к клубной работе, потому что хотел оказаться под этим давлением. Хотел снова ежедневно работать с игроками. Верю, что смогу изменить ситуацию. Мне придется справиться с этим давлением. Закончу тренировать, когда не смогу выдерживать давление.