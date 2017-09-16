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14:40 | Футбол — Англия

Рой Ходжсон: "Возможность возглавить "Кристал Пэлас" - это великолепный подарок"


Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон рассказал о том, что он полон энтузиазма. По словам специалиста, у команды впереди много работы, но у него есть уверенность в том, что каждый игрок будет выполнять установку на матч.

- Возможность придти сюда - это великолепный подарок, - цитирует Sky Ходжсона. - Я полон энергии, но нужно ее направить в правильное русло. До сих пор горю желанием работать тренером. 

У нас впереди много работы, но я уверен, что каждый игрок полностью понимает свою роль на поле. Хочу видеть команду, которая покажет болельщикам, что ей не все равно.

 

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