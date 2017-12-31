Рой Ходжсон: "У "Кристал Пэлас" есть определенное недовольство из-за ничьей с "Ман Сити"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон после ничьей в матче с "Манчестер Сити" (0:0) отметил, что у него есть небольшое недовольство из-за потери очков. Лондонцы получили право на пенальти на 91-й минуте, но Лука Миливоевич не смог реализовать 11-метровый удар.

- Я горд выступлением команды, - цитирует BBC Ходжсона. - Мы знаем, как играть против команды уровня "Ман Сити", нам удалось продемонстрировать хорошую дисциплину. Мы сделали все возможное, чтобы использовать наши моменты на протяжении всей игры.

Мы смогли набрать очко. Перед игрой мы бы очень радовались ничьей, но когда получаешь пенальти в конце игры и не реализуешь его, есть определенное недовольство.