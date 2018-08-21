Рой Ходжсон: "Кристал Пэлас" не повезло с судейскими решениями"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от "Ливерпуля" в матче 2-го тура чемпионата Англии (0:2). Также он отказался обсуждать пенальти, назначенный в конце первого тайма.

- Думаю, что мы создали много проблем "Ливерпулю", - цитирует BBC Ходжсона. - Мы должны были закончить первую половину со счетом 0:0, тогда бы вторая половина была бы еще сложнее для соперника. Можно считать, что нам не повезло, так как мы проиграли 0:2.

Пенальти? Что люди хотят услышать от меня, когда спрашивают про это? Нет смысла обсуждать пенальти. Нам не повезло с решением рефери. Меня больше интересует тот факт, что "Кристал Пэлас" играл очень хорошо.