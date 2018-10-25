Росс Баркли: "Только сейчас чувствую себя полноценным новичком "Челси"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли признался, что только в этом сезоне стал чувствовать себя комфортно в клубе. Англичанин стал играть регулярно, хотя в прошлом сезоне после перехода из "Эвертона" не мог пробиться в стартовый состав лондонцев.

– В этом сезоне у меня другое настроение, – цитирует London Evening Standard Баркли. – Когда я сюда приехал, был рад присоединиться к большому клубу с огромными амбициями. Но я приехал с давней травмой, поэтому сначала пришлось сосредоточиться на своем состоянии. Я знал, что этот сезон будет моим. Сейчас чувствую себя полноценным новичком.